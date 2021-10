Trafic présumé de passeports diplomatiques : la demande de liberté provisoire de Simon et Kilifeu rejetée Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Les rappeurs Simon et Kifeu restent en prison. La demande de liberté provisoire introduite par leurs avocats a été rejetée par le juge. Selon une du mouvement citoyen Y en marre dont copie est parvenue à la rédaction de lesoleil.sn, leur camarade Kilifeu a été entendu mercredi à la Brigade de cybercriminalité suite à la […] Les rappeurs Simon et Kifeu restent en prison. La demande de liberté provisoire introduite par leurs avocats a été rejetée par le juge. Selon une du mouvement citoyen Y en marre dont copie est parvenue à la rédaction de lesoleil.sn, leur camarade Kilifeu a été entendu mercredi à la Brigade de cybercriminalité suite à la plainte contre Thierno Amadou Diallo dit Thier, Dame Dieng de Leral.net et toute autre personne impliquée dans la collecte et la diffusion des données à caractère personnel. « Si la justice fait le travail attendu d’elle, bientôt les Sénégalais seront édifiés sur toute la chaîne de responsabilités concernant la diffusion de ces vidéos », a déclaré ledit mouvement.



Source : Source : http://lesoleil.sn/trafic-presume-de-passeports-di...

Accueil Envoyer à un ami Partager