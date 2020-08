Tragédie de Tivaouane: Les poignantes confessions de la mère de Penda Bâ, épouse de Cheikh Kane (Vidéo)

Vendredi 28 Août 2020

Mère de Penda Bâ, qui a perdu la vie avec sa fille et son mari Cheikh Ka à Tivaouane, Aminta Diarra souffre. Elle n’a pas encore fait le deuil de sa fille morte dans une tragédie non encore élucidée. En attendant que le corps de sa fille ne lui soit restituée et que l’affaire ne soit élucidée, elle se confie ici à iGfm.