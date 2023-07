Tragique chavirement d’une pirogue: Antoine Diome présente les condoléances à Saint-Louis Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, s'est rendu ce jeudi 13 juillet à Saint-Louis suite au tragique chavirement d'une pirogue qui a eu lieu tôt dans la matinée du mercredi 12 juillet, causant 08 décès et des blessés. Le Ministre a rendu visite à ces derniers pour leur souhaiter un prompt rétablissement et leur témoigner tout son soutien et sa solidarité. Antoine Diome a également présenté ses sincères condoléances, au nom du Président de la République Macky Sall, aux familles éplorées. Selon un document de presse, le Ministre de l'Intérieur était accompagné du Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, du Secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine (Cilec), du Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bocar Ly, ainsi que plusieurs autres autorités.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tragique-chavirement-dune-piro...

