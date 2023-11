Traitement salarial des agents de santé : Le collectif des contractuels des EPS, dit «non à l’injustice et à la discrimination»

Les différentes augmentations auxquelles l’Etat du Sénégal a procédé, dans le cadre de la révision système de rémunération, n’ont finalement réussi qu’à creuser davantage les inégalités dans le traitement salarial, au détriment des contractuels des établissements publics de santé. Des dysfonctionnements décriés par les contractuels des établissements de santé du Sénégal (EPS), renseigne "Sud Quotidien".



Alors que le collectif espérait qu’avec le protocole d’accord signé le 10 mai 2022, entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats du cadre de la santé, devait marquer le point de rupture de toutes les injustices constatées. Que nenni ! « Il a été le point de départ d’une nouvelle forme d’exclusion de la majeure partie des travailleurs du cadre de la santé, que sont les contractuels des EPS », regrette Abou Bâ, coordonnateur du collectif des contractuels des EPS.



Et de rappeler qu’au mois de juin 2022, à la suite du recensement des effectifs des contractuels au mois de juin 2022, « le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, à l’époque, avait octroyé une rallonge budgétaire de 8.148.320.000 FCfa, selon nos leaders syndicaux, nécessaire à la prise en charge des contractuels des EPS ».



Toutefois, un mail de précision venant des services du ministère de la Santé au mois de septembre, est venu anéantir tout un espoir auprès de la majorité des agents contractuels. Dans ce mail, explique le coordonnateur du collectif, « il a été mentionné les types d’agents concernés par les indemnités de logement visés par le décret n°2018-1430. Il s’agit, entre autres : Médecin, Sage-femme d’Etat, IDE, assistant infirmier d’Etat, technicien supérieur de santé et les autres agents… », indique le journal.



Une décision perçue comme étant une injustice par le collectif des EPS. Et M. Bâ, de soutenir : « Nous, personnel contractuel des EPS, considérons que cette rallonge octroyée par le ministère du Budget et des Finances, est un acquis et demandons un rappel de ces indemnités de mai 2022 à nos jours ».



Pour finir, les agents lancent un appel à l’endroit des autorités, afin que leurs indemnités soient harmonisées. « Le collectif des contractuels des EPS, au nombre de 6 859 agents, interpelle le Ministre de la Santé, le Premier Ministre voire le président de la République, pour l’harmonisation de l’indemnité de logement et l’indemnité spéciale complémentaire aux agents contractuels des EPS », a conclu Abou Bâ, coordonnateur du collectif.

