Traitement tendancieux de l’information: Pape Diogoye Faye de Direct News s’acharne sur Diouf Sarr Le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Fall lance un cri de cœur sur l’acharnement et le chantage, dont Abdoulaye Diouf Sarr fait l’objet de la part de Direct News. D’après lui, Pape Diogoye Faye s’illustre à travers «une méthode de faire du journalisme très moche».

Le traitement équitable, avéré et véridique d’informations est attendu des hommes de médias. Mais, cette option semble être de loin la méthode choisie par le Directeur du Quotidien Direct News dans certaines de ses publications. Ayant une méthode singulière de faire le journaliste, Pape Diogoye Faye, accuse-t-on, s’acharne sur un Ministre travailleur qui s’évertue à donner le meilleur de sa personne pour rendre un meilleur service aux citoyens.



Malheureusement, dénonce-t-on, un homme de médias, sans masque cherche volontairement à l’atteindre. «Si vous faites une analyse des différentes sorties du journal Direct News, depuis trois à quatre mois, son propriétaire, Pape Diogoye Faye, s’attaque régulièrement au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et à son département ministériel dans son ensemble.



Ces attaques, répétées et gratuites, ne reposent sur rien du tout. On se demande pourquoi, M. Faye s’acharne sur le Ministre de la Santé qui s’investit et se consacre depuis des mois à la riposte face à la Covid-19 ? », regrette le Directeur de Cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



D’après lui, Pape Diogoye Faye s’illustre à travers «une méthode de faire du journalisme très moche». Et, au Ministère de la Santé, il est difficile de compter le nombre d’Une à charge contre ledit Ministère et ses équipes qualifiées d’ «incompétentes» par le sieur Faye, malgré les résultats remarquables obtenus dans la lutte contre le coronavirus.



Ainsi, précise-t-il, les informations collectées par les services du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, prouve à suffisance que Pape Diogoye Faye cherche par le biais de ses attaques à faire payer à Diouf Sarr sa quête sans succès de marchés publicitaires dudit ministère au profit de son journal.



«Pape Diogoye Faye est un maître-chanteur et ses confrères de la presse doivent le raisonner, pour qu’il se limite à traiter l’information de manière professionnelle et sans parti pris», insiste Ibrahima Fall dans ses complaintes, parues sur septafrique.com.





