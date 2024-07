Transformation de produits locaux : Plus de 120 jeunes filles formées Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 20:32 | | 0 commentaire(s)| Lors des journées portes ouvertes, organisées par le centre de protection et de refuge des femmes de Mbao, la directrice a fait savoir que ces femmes victimes d'abandon et de violence sont formées dans le centre d'accueil afin qu'elles puissent assurer leur autonomisation.



