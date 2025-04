Transformation digitale: le Sénégal lance Goin’Digital avec le soutien de l’UE, de l’Allemagne et de la France Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 03:07 | | 0 commentaire(s)| Lancé ce vendredi 11 avril 2025, le projet Goin’Digital marque une étape majeure dans la stratégie numérique du Sénégal. Financé à hauteur de 13,1 millions d’euros par l’Union européenne, l’Allemagne et la France, ce programme vise à renforcer la gouvernance numérique, encourager l’innovation entrepreneuriale et promouvoir l’inclusion digitale, en particulier pour les femmes et les jeunes. Sous la tutelle du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le projet sera mis en œuvre par la GIZ et Expertise France.



