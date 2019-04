« Transhumants, faites profil bas et taisez-vous ! », la cinglante réplique d’un porte-parole du Rewmi à Samuel Sarr

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019

Deux faits importants ont rythmé la vie politique sénégalaise cette semaine : la démission de l’ex-porte-parole de Rewmi et la rencontre des 4 candidats vainqueurs de l’élection présidentielle. Il s’en est suivi toutes sortes de commentaires, les uns plus abjects que les autres, venant surtout de transhumants opportunistes.

1/ Suite à la démission de l’ex-porte-parole de Rewmi, qui a bien précisé qu’il voulait se consacrer à « d’autres devoirs moins politiques », d’aucuns pointent du doigt le président Idrissa Seck qu’ils taxent de mauvais manager. Il faut rappeler que c’est Idrissa Seck qui a su identifier des personnes dotées de talents, les coacher, les nommer et faire nommer à des stations qui leur ont permis de faire éclore leur potentiel et d’être connues sur la scène politique…C’est également Idrissa Seck qui, en 2000, est allé chercher de hauts cadres sénégalais partout dans le monde pour qu’ils viennent servir leur pays en tant que Ministres, Directeurs Généraux… d’excellents résultats s’en sont suivis. C’est là donc des qualités d’un bon manager.

2/ Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall (par procuration) et Madické Niang se sont rencontré pour dénoncer le comportement tyrannique du président sortant - bourreau de Khalifa Sall - qui peaufine des « réformettes constitutionnelles » à sa guise. Et des transhumants muselés depuis des mois ont bondi de leur chaise pour charger ces sages leaders qui ont évité un bain de sang suite à la confiscation de la volonté de changement exprimée par le peuple. C’est aberrant que des contre-modèles de la trempe d’Omar Sarr et de Samuel Sarr, toute honte bue, essaient d’exister et plaire à leur maître en invectivant ces dignes leaders de l’opposition.

L’espace politique sénégalais doit être nettoyé de ces politiciens opportunistes pour qu’enfin « le Sénégal d’abord » puisse être réalité.



Daouda Ba

Porte-parole-adjoint de Rewmi



