Transparence dans la gestion des collectivités locales Le Forum Civil fait le plaidoyer auprès des maires La gestion des collectivités doit se faire dans une transparence absolue. C’est pourquoi, le Forum Civil demande aux futurs maires d’en faire leur crédo. Lors d’une signature d’un engagement du candidat de la coalition And nawlé Suxali Sunu gox de la commune de Thiadiaye, Demba guèye, le coordonnateur régional du Forum Civil de Thiès, Ibou niang, a appelé les maires à respecter la déclaration de patrimoine

La gestion des collectivités locales doit être une source de transparence et de bonne gouvernance. Telle est l’exigence du Forum Civil qui appelle les futurs maires à respecter la loi qui demande à tous les responsables gérant des deniers publics d’une somme supérieure ou égale à 1 milliard Fcfa de faire la déclaration de patrimoine, à leur accession et à leur départ des collectivités territoriales.



En effet, le coordonnateur départemental du Forum Civil, Ibou Niang, invite les futurs maires à bien gérer les ressources.



«La loi concernant la déclaration de patrimoine dit que toute personne, qui gère un denier public qui est supérieur ou égal à 1 milliard, a l’obligation de faire une déclaration de patrimoine. Les maires, les directeurs généraux, les ministres et les présidents des Conseils départementaux sont concernés par la loi. Malheureusement, la présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté, a indiqué que les gens qui ont respecté cette obligation sont minimes. »



« Donc, le contrôle doit être accentué parce que nos Etats sont fragiles. Malheureusement, on constate qu’il y a des gens qui, avant d’être élus, n’avaient rien, mais dès qu’ils ont été maires, évoluent dans une richesse insolente », a-t-il ajouté

