Transport : La tutelle annonce les nouvelles mesures sur le contrôle technique et les visites techniques de véhicule.

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est très regardant dans les transports en général, mais surtout à la vétusté de nombre de véhicules qui circulent. Ainsi, la tutelle a envoyé un communiqué pour déterminer les « mesures destinées à faciliter la satisfaction de l’obligation administrative de visite technique des véhicules automobiles », lit-on dans le document dont copie nous est parvenue.



Le ministère annonce des mesures prises sur les contrôles et les visites techniques des véhicules qui se dérouleront à partir du lundi 22 février 2021, à 8 heures, les opérations suivantes seront déroulées : contrôle visuel de tous les véhicules légers de moins de 10 ans au niveau du CICES ; première visite technique de tous les véhicules usagés de plus de 3 ans au service des mines de Colobane ; réservation de deux lignes au centre de contrôle technique de Hann pour un contrôle visuel des véhicules de catégorie taxi urbain ou interurbain, pour la durée de l’opération.



Selon le ministère, ces mesures sont prises pour soulager les usagers et diminuer les flux de véhicules qui fréquentent quotidiennement le Centre de Contrôle Technique de Hann et impactent sur la qualité de la circulation au niveau de l’autoroute Malick Sy-Patte d’Oie.



Cependant, la tutelle souligne que la mise en œuvre de ces mesures se fera dans une période d’un mois qui expire le 21 mars 2021.



