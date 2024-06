Transport: Les conducteurs de Jakarta entre déception et quête de survie Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Les conducteurs de jakarta sont très remontés contre les nouvelles autorités du Sénégal. Ils déplorent le comportement du gouvernement qui aurait voulu les retirer de la circulation. D’après eux, l’Etat devrait réglementer leur secteur au lieu de les privés d’emploi et sans pourtant leur trouver de solution.

Ces jeunes d'environ 15 a 30 ans ont fustigé avec énergie les tracasseries routières, dont ils subissent à longueur de journée sur les agglomérations du pays. Aujourd'hui, tout ce qu’ils veulent est que le gouvernement les laisse travailler en toute tranquillité et les aide avec des carte à grise et des permis de conduire.



Les conducteurs de jakarta ont montré toute leur frustration en vers le gouvernement actuel en qui, ils ont eu une déception en rapport avec ce que le Premier Ministre avait promis, lors de la campagne électorale.



