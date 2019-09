Transport- Règlement 14 de l’Uemoa contesté: Les acteurs exposent l’impact de leur grève de 10 jours

Le Collectif des acteurs du transport ont évalué l’arrêt du travail effectué depuis une dizaine de jours. En conclave à Sendou, les acteurs du transport, regroupant les quatre (4) plus grands syndicats du secteur, ont fustigé les mesures prises pour l’application du règlement 14 de l’Uemoa.



Les transporteurs ont constaté que beaucoup de denrées devant être acheminées dans certaines localités, n’ont pas été transportées. En plus de cela, il y a une rupture de stock dans certaines usines et autres. « Nous avons mesuré l’impact de la grève. Puisqu’il y a des régions qui commencent à manquer de denrées et des usines qui font des arrêts de production.



Nous voulons juste, la compréhension des populations. Il y a le Magal qui se signale et rien n’est encore acheminé dans cette ville. Et, il n’y aucune autorité qui nous a joint, pour essayer d’échanger sur cette grève », a expliqué le coordonnateur du Collectif des acteurs du transport, Mor Sourang.



Le Collectif, conscient qu’un règlement ne tombe pas du ciel, menace de durcir les conditions, si l’Etat ne fait rien. « Ce sont seulement les transporteurs qui subissent les difficultés dans cette mesure », se plaint Mor Sourang.

