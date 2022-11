Transport : Thierno Alassane Sall déplore le silence du ministre sur les faillites successives de Dakar Dem Dikk et révèle… Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 18:40 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse en marge du vite du budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, le député Thierno Alassane Sall a exprimé sa déception sur le non éclairage de la lanterne des Sénégalais, sur la troisième faillite consécutive du transport public « Dakar Dem Dikk ».

Après le régime de Wade, argent issu de la poche du contribuable, son successeur avait investi pour l’achat de 300 bus peints en marron-beige (couleur de son parti). Dénonçant une mauvaise gestion manifeste, il rappelle même entre autres, l’anecdote des bus obligés de circuler 24heures/24, pour un problème de batterie…





