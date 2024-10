Transport aérien : United Airlines lance une liaison directe Washington / Dulles - Dakar

C'est une bonne nouvelle pour les Sénégalais qui souhaitent rejoindre les États-Unis ou ceux qui souhaitent faire le chemin inverse. La compagnie aérienne United Airlines, qui a annoncé "la plus grande expansion internationale de son histoire", a lancé plusieurs liaisons aériennes vers des destinations que les autres compagnies ne desservent pas.



Parmi les 8 nouvelles destinations annoncées, figure un vol direct Washington / Dulles vers Dakar, pendant toute l'année.

United Airlines annonce également des vols de New York vers Nuuk (Groenland), Palerme (Italie), Bilbao (Espagne), Madère (Portugal), Faro (Portugal) et des vols saisonniers vers Nice (France) et Venise (Italie).

Ces nouvelles liaisons débuteront à partir de mai 2025.

