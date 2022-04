Transport routier: Un nouveau syndicat interurbain voit le jour

Les professionnels du transport routier étaient ce jeudi 21 avril 2022, en Assemblée générale constitutive. Ce Congrès avait pour objet de réfléchir sur les moyens de lutter aux côtés de leurs pairs pour l’amélioration du transport au Sénégal.



Ce nouveau syndicat qui a été créé dans l'antre des Baux maraîchers, compte se déployer pour le transport interurbain en entier et le développement du transport en question, comme l'explique le secrétaire général de l’organisation des travailleurs du Sénégal, Mamadou Goudiaby, rapporte Rewmi.



Selon lui, un mémorandum a été envoyé au Chef de l’Etat et au ministère des Transports pour proposer la création d’un observatoire du transport qui puisse aller au-delà des attributions de ce secteur. D’ailleurs, le syndicat des travailleurs du transport interurbain doit être pris en compte dans le cadre de la marche de l’observatoire du transport, parce que, es- time-t-il, c’est à partir de l’observatoire qu’il doit y avoir une nouvelle feuille de route qui prenne en compte l’ensemble des nouvelles dispositions dont notamment le permis à point, les gares routières qui se créent, entre autres.



A l’en croire, l’appel qui a été lancé, c’est que tous les trans- porteurs de l’interurbain au Sénégal se regroupent autour de ce syndicat. « Il y a suffisamment de syndicats, on comprend ce qui se passe, la fa- mille s’agrandit, nous voulons que ce syndicat soit pris en compte dans le cadre des assises du transport. Nous saluons l’approche qui constitue à dire qu’il va falloir créer des assises du transport au Sénégal et qu’à partir de là, puisqu'ils sont spécialisés dans l’interurbain, qu’ils puissent apporter des solutions dans le cadre de la modernisation du transport », argue Mamadou Goudiaby. Dans le cadre de l’administration des Baux maraîchers, il va falloir que des mesures soient prises parce que lorsque l’on donne un bon de sortie à partir de l’extérieur, on va trouver des solutions édictées par les autorités sénégalaises, notamment celles des Baux maraîchers, l’OGTS et le syndicat des travailleurs interurbains