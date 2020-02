Transport urbain : Macky Sall déterminé à poursuivre les efforts de modernisation Le président Macky Sall a réaffirmé, samedi à Sébikotane, l’engagement de son gouvernement à poursuivre les efforts visant à relever les défis interpellant le sous-secteur des transports urbains au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

‘’Le gouvernement va poursuivre ses efforts afin de relever les défis qui interpellent le sous-secteur des transports urbains’’, a-t-il notamment promis en présidant la célébration de la journée nationale du transporteur organisée dans cette localité du département de Rufisque.

‘’Ces défis aussi ont pour nom l’insécurité routière. Je sais que je peux compter sur vous pour que nous puissions venir à bout de ce fléau par la promotion de comportements responsables sur nos routes’’, a-t-il dit en s’adressant aux acteurs du transport ayant pris part à la manifestation.

Evoquant la professionnalisation du secteur, le chef de l’Etat a exhorté les transporteurs à s’engager dans le respect de l’application des conventions collectives, afin d’accélérer la dynamique en cours.

Cette dynamique sera accrue par l’avènement de nouveaux moyens de transport de masse dans la région de Dakar, notamment le Bus rapide transit (BRT) et le Train express régional (TER), a fait remarquer le président Sall.

‘’Ces deux moyens de transports seront les leviers importants de la professionnalisation du sous-secteur. Le rôle des opérateurs locaux comme Dakar Dem Dikk et AFTU devra être consolidé’’, a-t-il signalé.

Macky Sall a ainsi souligné la nécessité de donner une nouvelle orientation à la gouvernance du secteur des transporteurs en les articulant autour de quatre axes de modernisation.

Il a cité l’adoption d’une loi d’orientation devant tenir compte des nouveaux modes de transports collectifs, modernes et de dernière génération, le renforcement de la dimension réglementaire à la politique de renouvellement du parc automobile du transport routier.

Le chef de l’Etat a dans le même temps évoqué la modernisation du secteur et une lutte plus vigoureuse contre l’insécurité routière.

Source Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos