Travaux de la Grande mosquée de Touba : Mbackiyou Faye remet plus de 2 milliards de FCFA à Serigne Mountakha Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Mbackiyou Faye a débloqué, ce lundi 7 avril, 2,013 milliards de FCFA. Il a offert cette rondelette somme au khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké en guise de Adiya, dans la ville sainte de Touba. « Ces 8 valises contiennent 2 milliards 13 millions de FCFA. C’est une donation de ma part. Et ce n’est que le début du commencement. C’est juste un geste symbolique. Ce n'est rien comparé à la dimension de Serigne Touba», a-t-il dévoilé devant l’assistance tout en pointant du doigt Serigne Mountakha Mbacké qui compte entamer des travaux de réhabilitation de la Grande mosquée de Touba. Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que Mbackiyou Faye, représentant le khalife général des mourides à Dakar manifeste un tel attachement à la confrérie. Ces contributions financières significatives visent à renforcer les projets et initiatives portés par le Khalife général des Mourides pour le développement de la ville sainte et du Mouridisme en général.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79742-travaux-de-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager