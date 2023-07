Travaux du port de Ndayane: 2 milliards de FCfa remis aux impactés Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Le processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet du futur port de Ndayane a démarré vendredi à Rufisque. Les 33 Personnes affectées par le projet (Pap) de Yenne et Toubab Dialaw de Rufisque se trouvant dans la zone prioritaire du projet ont reçu leurs chèques d’un montant global de deux milliards de FCfa. Le […] Le processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet du futur port de Ndayane a démarré vendredi à Rufisque. Les 33 Personnes affectées par le projet (Pap) de Yenne et Toubab Dialaw de Rufisque se trouvant dans la zone prioritaire du projet ont reçu leurs chèques d’un montant global de deux milliards de FCfa. Le montant total budgétisé pour les Pap des deux départements est arrêté à 15 milliards de FCfa, indique un communiqué. La cérémonie s’est déroulée à la Préfecture de Rufisque, sous la présidence du Préfet de ladite localité, Serigne Babacar Kane, et du Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, avec la présence des personnes affectées par le projet dans la phase prioritaire au niveau du département de Rufisque.

Selon le document, Rufisque et Mbour sont les deux départements impactés par le projet à travers différentes communes, notamment Yenne et Toubab Dialaw pour le département de Rufisque et Popenguine, Ndayane et Diass pour le département de Mbour. « Le processus a nécessité plusieurs rencontres entre l’Administration, la Direction générale du Port autonome de Dakar et les populations pour une harmonisation des barèmes de paiement, mais aussi un correct réaménagement des taux d’indemnisation qui ont été pendant longtemps la pomme de discorde », ajoute la même source. Elle précise que bientôt, Mbour abritera, dans les jours à venir, une cérémonie identique pour le paiement des indemnisations. Le Directeur général du Port a révélé que le barème se situe au niveau du meilleur taux d’indemnisation des Pap des projets développés par l’État jusqu’ici. Il a, par ailleurs, assuré qu’une stratégie de communication sociale sera mise en place pour accompagner le recasement. Oumar FÉDIOR



Source : Source : https://lesoleil.sn/travaux-du-port-de-ndayane-2-m...

