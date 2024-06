Très mauvaise nouvelle pour Bougane Gueye Dani : son immeuble est mis en vente aux enchères pour 1milliard 100 millions de francs CFA.

Le dossier opposant l’homme d’affaires Bougane Gueye et la Banque Agricole (LBA) a connu son épilogue. Le tribunal a tranché, fixant le prix de vente de l’immeuble concerné, qui sera bientôt mis en vente.

En audience de la chambre des saisies immobilières, le tribunal a statué sur la mise en vente de l’immeuble du Titre foncier numéro 19.652/GR, situé à la Cité Keur Gorgui, à Dakar, propriété du directeur de la société Boygues Solutions Systems Limited (BOSS), Bougane Guèye Dani. Le prix de cet immeuble a été fixé à 1 milliard 100 millions de francs CFA, comme le rapporte le quotidien Les Échos.

La première chambre du tribunal de commerce de Dakar avait précédemment condamné Bougane Guèye Dani et sa structure à payer à la banque la somme de 611.489.959 FCFA, en plus de 14.720.857,4 FCFA en pénalités de 10% selon l’article 13 de l’acte de gage du 5 septembre 2014, sans compter les intérêts échus ou à échoir.

Les juges ont validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble objet du TF 19.652/GR, sis à Dakar Sicap Cité Keur Gorgui, jusqu’à concurrence de la somme de 611.489.959 FCFA. L’immeuble, appartenant au patron de D Médias, Bougane Guèye Dani, sera vendu aux enchères par la Banque Agricole.