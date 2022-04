Tribunal de Dakar: Adji Sarr, on l'aime, on ne l'aime pas, mais elle a crevé l'écran à son arrivée ! Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 16:42 | | 0 commentaire(s)| L'espace d'une journée, Adji Sarr a ravi la vedette à tout le monde au Tribunal de Dakar. A son arrivée, dans une robe blanche, les cheveux en bataille, elle répondait avec assurance aux questions lancées à tout-va. "Oui, au procès, oui, au procès". Même si l'arrivée de Ndèye Khady Ndiaye était plus discrète, les deux femmes convoquées ne se sont pas fait de cadeaux au bureau du Doyen des juges.



