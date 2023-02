Tribunal de Dakar : Le Collectif « Sunuy milliards du Rées » dépose plus de 100 plaintes, ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 19:02 | | 0 commentaire(s)| Le collectif « Sunuy milliards du Rées » a déposé plus de 100 plaintes ce lundi, au Tribunal de Dakar. Il exige des poursuites judiciaires contre les autorités épinglées par le dernier rapport de la Cour des Comptes, sur la gestion des fonds de la Force Covid-19. Selon Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre et porte-parole du jour, c’est une manière de dénoncer une rupture de confiance entre les Sénégalais et la justice. Le collectif « Sunuy milliards dou réés » compte poursuivre le combat jusqu’à satisfaction de ses revendications.





