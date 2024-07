Tribunal de Dakar : Le procès entre Mansour Faye et Aminata Touré, reporté au 8 août prochain Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2024 à 05:07 | | 0 commentaire(s)| Le procès en diffamation entre le maire de Saint-Louis, Mansour Faye et Aminata Touré, ancienne Première ministre et membre de la coalition Diomaye Président, a débuté ce jeudi, au Tribunal de Dakar. Les accusations portent sur la gestion par Mansour Faye des 1 000 milliards de francs Cfa destinés à la lutte contre le Covid-19. L’affaire a été mise en délibéré pour le 8 août 2024. Alors que Mansour Faye était absent, Aminata Touré a réagi à ce dossier en quittant le tribunal, entourée de ses militants.







Accueil Envoyer à un ami Partager