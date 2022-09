Tristes chiffres du Magal de Touba 2022 : 33 morts et 906 blessés notés dans des accidents Les accidents survenus entre Touba (centre) et d’autres villes du pays ont fait 33 morts et 906 blessés, a-t-on appris dimanche de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP). S APS

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Septembre 2022 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

‘’Le bilan définitif des opérations de secours effectuées par la BNSP au Magal 2022, durant la période du 10 au 17 septembre, est de 33 corps sans vie et de 906 blessés’’, a déclaré le lieutenant-colonel Cheikh Tine, porte-parole de la BNSP.



Ce bilan provient de plusieurs types d’accidents, des accidents de la route notamment, qui ont eu lieu entre Touba et d’autres villes, selon la même source.



Lors de l’édition précédente du Magal, 10 décès et 775 blessés avaient été enregistrés par la BNSP, a rappelé Cheikh Tine.



Des milliers de pèlerins venus des 14 régions du Sénégal et d’autres pays ont pris part, comme chaque année, au Magal de Touba, qui commémore l’exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur de la confrérie musulmane des mourides.

APS



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook