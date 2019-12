Trois remèdes pour apaiser l'indigestion, les crampes, les gaz et d'autres types de maux d'estomac

Ces remèdes permettent d’apaiser l’indigestion, soulager les crampes et les gaz. Découvrez ces remèdes naturels pour soulager tous les types de maux d’estomac.



Le vinaigre de cidre de pommes



Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, une tasse d’eau chaude et une cuillère à soupe de miel.



Le gingembre



Sirotez un thé au gingembre et au miel pour soulager les flatulences, les maux d’estomac, les nausées et les indigestions.



La citronnelle



Faites bouillir de l’eau avec quelques tiges de citronnelle. Laissez infuser quelques minutes. Retirez les tiges de citronnelle et filtrez bien l’infusion avant de boire ce remède maison après le repas.











