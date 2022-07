Troisième mandat : Quand Thierno Alassane Sall rappelle à Macky ses 2 rakkas Les différentes coalitions sillonnent la capitale et l’intérieur du pays pour convaincre les électeurs. La coalition Aar Sénégal était dans le nord, à Matam, Kanel, et Ourossogui où Thierno Alassane Sall a rappelé à Macky Sall ses déclarations en 2012 sur le 3e mandat.

«Il disait que la prière de l’aube, c’est 2 rakkas et non 3. Que Wade n’a pas droit à un 3e mandat. Macky Sall veut faire un 3e mandat. Or il n’en n’a pas le droit. Donc, le soir du 31 juillet, si vous lui donnez une majorité, il aura confiance, va forcer un 3e mandat. Mais le 31 juillet, si vous lui dite Subhanalah Macky Sall, il va comprendre. Pour cela, il faut voter la liste de Aar Sénégal», a-t-il déclaré la tête de liste, dans une tenue traditionnelle de couleur bleue.



«J’ai entendu un ministre dire qu’il n’y a pas de combat à Kanel. Je le dis ici, ce ministre se trompe lourdement», renchérit Sada Hamady Sy



Rufisque, un désert culturel



La coalition Les Serviteurs Mpr, dirigée Pape Djibril Fall était en visite de proximité et ressemblent à Rufisque. Selon le journaliste, Rufisque est un pays de culture, mais «aujourd’hui, ce lieu est un désert culturel», se désole-t-il.



Le comédien Ibrahima Mbaye Sopé a fait savoir qu’il y des ténors de la musique sénégalaise, Khar Mbaye, Ismaila Lo, Ouza Diallo et tant d’autres.



«Mais, hélas, la culture est laissée en rade. Et Pape Djibril Fall, avec son programme L’Art et la culture, occupe une place importante. Il est tant que les artistes se retrouvent à l’Assemblée pour parler au nom des artistes», a-t-il ajouté.



La Caravane de Yewwi askan-wi était, elle, dans la région de Kaolack où Abdoul Aziz Mbodj, tête de liste départementale, annonce que la victoire est actée. «Nous sommes liés par un contrat de législature. Il faut faire un contrat de législature avec les vrais députés de Kaolack», a-t-il dit.

