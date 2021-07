Troisième vague de Covid-19 : l’Eglise appelle les Sénégalais à redoubler de vigilance Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 notée au Sénégal, les évêques de la Province ecclésiastique de Dakar appellent à la prudence. Souhaitant d’emblée ses meilleurs vœux aux fidèles de la Communauté musulmane à l’occasion de la fête de la tabaski prévue mardi et mercredi, à travers un communiqué de presse, Monseigneur Benjamin Ndiaye, […] Face à la recrudescence des cas de Covid-19 notée au Sénégal, les évêques de la Province ecclésiastique de Dakar appellent à la prudence. Souhaitant d’emblée ses meilleurs vœux aux fidèles de la Communauté musulmane à l’occasion de la fête de la tabaski prévue mardi et mercredi, à travers un communiqué de presse, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, déclare que « devant la gravité de la situation, l’heure n’est pas au relâchement, au laisser-aller, à l’irresponsabilité ». Notre pays a enregistré mardi 20 juillet 902 nouveaux cas positifs de Covid-19 et 9 décès supplémentaires liés à la maladie. Les Pères évêques du Sénégal invitent ainsi les « concitoyens à redoubler de vigilance et de prudence dans le respect des mesures barrières que nous connaissons tous ». Aux membres de nos communautés chrétiennes, ils « recommandent vivement d’éviter au maximum les comportements qui pourraient mettre en danger la vie des autres et la nôtre, notamment à l’occasion des célébrations ou de rassemblements, pour ne pas devoir nous en abstenir encore », selon la même source. Salla GUEYE



