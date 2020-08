Trophées African Banker 2020 : Access Bank du Nigéria et les femmes du secteur financier lauréats

L’édition 2020 des Trophées African Banker a révélé ses résultats. Selon un communiqué de presse, les grands gagnants de cette année sont le groupe nigérian Access Bank ainsi que les femmes du secteur bancaire et financier. Après que certains ont regretté que l’inclusion n’ait pas été suffisamment prise en compte l’an dernier, les organisateurs ont mis l'accent sur la récompense des institutions qui ont fait des femmes et de l'inclusion financière une priorité.



«Le directeur général du groupe Access Bank, Herbert Wigwe, a été élu Banquier africain de l'année. Access se classe parmi les banques africaines de premier plan et Herbert Wigwe a supervisé la croissance et l'expansion de la banque, notamment le rachat de Diamond Bank, une banque beaucoup plus importante qu'Access Bank il y a moins de 15 ans.



Access Bank a aussi remporté le trophée du Deal de l'année dans le domaine de l'agriculture, pour son rôle dans le développement des activités rizicoles d'Olam au Nigeria », lit-on dans le communiqué.



Les femmes ont également été les grandes gagnantes des lauréats cette année. Caroline Abel, des Seychelles, a été nommée Gouverneur de la Banque centrale de l'année et la Nigériane Zainab Ahmed, ministre des Finances de l'année. Les organisateurs avaient noté qu’en dépit des circonstances difficiles, Mme Ahmed avait réussi à faire passer une série de réformes ambitieuses et à mobiliser des partenaires internationaux pour aider le pays à faire face à une situation économique extrêmement délicate.



Le trophée African Banker Icon a été remis à Vivien Shobo, qui était directrice générale de l'agence de notation et de conseil Agusto & Co jusqu'en décembre dernier. Elle a été distinguée pour avoir joué un rôle déterminant dans le développement des marchés du crédit au Nigeria et pour avoir contribué à la croissance d'une excellente organisation, aujourd’hui en concurrence avec des acteurs internationaux disposant de ressources bien plus importantes.



Le pionnier tunisien Ahmed Abdelkefi a reçu le trophée de Carrière exemplaire. Cet homme d'affaires et financier a été le fondateur de nombreuses entreprises opérant dans le domaine du crédit-bail, du courtage et de la banque d'investissement. Il a également fondé le groupe de capital-investissement Tuninvest, puis lancé Africinvest, sans conteste l'une des sociétés de capital-investissement les plus prospères d’Afrique, détenues par des Africains.



La répartition des autres lauréats était assez équilibrée. Trade and Development Bank (TDB), grand acteur en Afrique de l’Est et Australe a été élue Banque de l'année. Signalons au passage que son Pdg, Admassu Tadesse, a remporté le titre de Banquier de l'année lors de l’édition 2019. Les organisateurs ont ajouté un certain nombre de prix cette année pour refléter le programme des « Cinq grandes priorités » de la Bad. Le prix du Deal de l'année dans le domaine de l'énergie a été attribué à une obligation liée aux énergies renouvelables structurée par Nedbank tandis que celui du Deal de l'année dans le secteur des infrastructures a été remis au port de Maputo pour une transaction dirigée par la Standard Bank. Bank of Industry du Nigeria a, quant à elle, été désignée Banque des PME de l'année.



« Ce fut une année mémorable dans tous les sens du terme. Les banques devront jouer un rôle de premier plan pour relancer la croissance post-Covid et soutenir l'économie réelle. Les gouvernements et les régulateurs ont fait un excellent travail avec des moyens limités et nos deux lauréates, Caroline Abel et Zainab Ahmed, ont fait preuve d'un leadership fort dans ce domaine. Les banques devront collaborer avec les institutions et les partenaires pour s'assurer que les liquidités ne viennent pas à manquer», a déclaré Omar Ben Yedder, éditeur d’African Banker.

Source : https://www.lejecos.com/Trophees-African-Banker-20...

