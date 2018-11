Trophées BBC: Les arguments de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly La BBC a dévoilé la liste des 5 nominés pour le titre de meilleur africain de l’année 2018. Sur cette liste figurent deux joueurs sénégalais: Sadio Mané, attaquant à Liverpool en Angleterre et Kalidou Koulibaly, défenseur au club italien Naples.

Ces cadres indiscutables de l’équipe nationale du Sénégal ont des arguments solides à faire valoir dans cette compétition.



La grosse saison de Sadio Mané

Cette saison, le numéro 10 ne l’oubliera pas de sitôt. L’ailier de 26 ans a inscrit 20 buts et a donné 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, cela en 33 matchs. Il n’a été remplaçant qu’une seule fois durant toute la saison.



Finaliste malheureux de la Ligue des champions (et buteur en finale) face au Real Madrid, Il a disputé 8 matchs de cette compétition avec des distinctions comme le plus beau but de la 6e journée où il avait réussi un doublé face à Spartak Moscou. Il faut reconnaître qu’il a grandement participé à la qualification de Liverpool en finale avec 10 buts inscrits. Au moment où son rival Mohamed Salah est sorti blessé de la finale avec 10 buts au compteur. D’ailleurs cette finale jouée, le démarque de l’Egyptien.



Présent en Russie avec sa sélection pour le Mondial 2018, Sadio Mané a joué 3 matchs pour un temps de jeu de 270 minutes où il a inscrit un but. Quant à Salah, sa blessure à l’épaule a réduit son temps de jeu à 180 minutes soit 2 matchs joués avec 2 buts inscrits.



Kalidou Koulibaly séduit le monde

C’est le défenseur central le plus convoité au monde. Pour cette saison 2017-2018, le pensionnaire de Naples s’est révélé au monde. D’ailleurs il a été titulaire durant tous les matchs de la saison de son club et en équipe nationale. Son atout est qu’il est omniprésent avec des prestations de haute facture.



28 journées de la Série A avec 4 buts environ 2520 minutes jouées. Du haut de ses 1m92, il a régalé les amateurs du football avec son but salvateur face à la Juventus à la 89e minute lors de la 34e journée, 2 matchs en coupe d’Italie et 1 en Europa ligue. Lors de la ligue des champions, il a disputé toutes les 7 rencontres des napolitains (630 minutes jouées).

Titulaire indiscutable de l’équipe nationale du Sénégal, il a été présent tout au long du parcours des lions en coupe du monde (3matchs – 270 minutes).



On parle actuellement de lui comme le défenseur le plus cher au monde avec un prix de transfert estimé à 100 millions d’euros. Son concurrent direct, le défenseur central Medhi Benatia a moins de temps de jeu en Coupe du monde avec le Maroc (2 matchs avec 180 mn), moins de buts et de matchs joués avec le Juventus Turin (20 rencontres dont 2 remplaçants avec 2 buts soit 1394 minutes jouées) et 7 matchs disputés en Ligue des champions (6 titularisations qui équivaut à 476 minutes jouées).



L’attaquant et le défenseur sénégalais ont réalisé une belle saison 2017-2018. Des performances qui font de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, de sérieux prétendants au Ballon d’or de la BBC.



