Troubles politiques au Sénégal : La Raddho plaide pour le respect des libertés et des institutions Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 23:17 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal traverse depuis quelques mois, une période de troubles politiques, sociaux et économiques. Ces troubles sont en partie, suivis d’ennuis judiciaires d'un des leaders de l'opposition au régime en place et, aux intentions prêtées au Président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. C'est dans ce contexte que la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) plaide pour le respect des libertés et des institutions. Cette organisation demande la préservation de la cohésion sociale, mais dénonce également les arrestations arbitraires. Sadikh Niass, Secrétaire général de RADDHO Sénégal, s'exprime à ce sujet..



Accueil Envoyer à un ami Partager