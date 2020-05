Donald Trump fera don de son salaire du dernier trimestre de 2019 au ministère de la Santé et des Services sociaux "pour développer de nouvelles thérapies pour le traitement et la prévention du Covid-19". Comme le rapporte CNN, c'est l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, qui en a fait l’annonce lors d’un point avec la presse vendredi 22 mai. "Voici le chèque s'élevant à 100.000 dollars", a-t-elle montré, tenant en main le chèque signé par le milliardaire.



La responsable presse de la présidence américaine a précisé que cette somme "viendra directement du président Trump et de son chèque de paie qu’il ne prend pas, mais préfère plutôt donner à diverses nobles causes, y compris en l’honneur du Covid-19 cette fois". Donald Trump a donc tenu promesse puisque c'est en mars dernier que Stephanie Grisham, alors attachée de presse de la Maison-Blanche, avait annoncé que le Président ferait don de son salaire du dernier trimestre de 2019 au ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'il travaillait à la lutte contre le coronavirus.







Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a fait don de son salaire à diverses entités gouvernementales, dont l'Administrateur de la santé publique des États-Unis, le département de la Sécurité intérieure et le ministère des Vétérans.