Trump nomme un fidèle, Kash Patel, pour diriger le FBI

Le président élu américain Donald Trump a nommé samedi Kash Patel, un fidèle qui avait été son conseiller lors de son premier mandat et est connu comme un pourfendeur du supposé "Etat profond", pour diriger la police fédérale, le FBI.



"Kash est un juriste, enquêteur et combattant de l'+Amérique d'abord+ brillant, qui a passé sa carrière à dénoncer la corruption, défendre la Justice et protéger le peuple américain", a expliqué le républicain sur son réseau Truth Social.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Trump-nomme-un-fidele-Ka...