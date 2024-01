Tunisie : Atténuation des besoins en liquidité des banques au 3ème trimestre 2023.

<<Le repli des besoins des banques en liquidité au cours du 3eme trimestre 2023 est largement attribuable à la contribution positive apportée à la liquidité bancaire par les Avoirs Nets en Devises et les Billets et Monnaies en Circulation (BMC)>>, avance la BCT dans sa publication intitulée Périodique de conjoncture. En effet, ajoute la BCT, les flux en devises provenant des recettes touristiques et des revenus du travail ont augmenté vigoureusement au 3ème trimestre 2023 pour avoisiner 5.402 MDT contre seulement 3.242 MDT au 2eme trimestre 2023, permettant de renforcer significativement la trésorerie du secteur bancaire en devises.



Par conséquent, les banques ont intensifié leur recours au marché de change à travers des opérations de vente de devises contre dinars avec la Banque centrale pour une enveloppe totale de 2.967 MDT.



Selon la BCT, ces opérations ont permis d’apporter un soutien à la liquidité des banques, à due concurrence, sachant que l’essentiel de ces opérations a été réalisé pendant le mois d’août 2023. La BCT note aussi que la dinarisation des billets de banque étrangers, au cours dudit trimestre, a pu générer une liquidité supplémentaire pour les banques de l’ordre de 324 MDT.





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-Attenuation-des-be...