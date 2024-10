Tunisie : Baisse de 17% du résultat net de la société Office Plast au premier semestre 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Ces états financiers mettent en exergue un résultat net qui passe de 160 798 dinars au 30 juin 2023 à 133 721 dinars un an plus tard.



De leur côté, les produits d’exploitation se situent à 17,669 millions de dinars (MD) contre 18,388 MD au premier semestre 2023, soit une baisse de 719 000 dinars.



Au niveau des charges, les achats d’approvisionnement consommés se situent à 10,783 MD contre 11,016 MD au premier semestre 2023.



Les charges de personnel passent de 1,182 MD à fin juin 2023 à 1,328 MD un an plus tard.



A la fin de la période sous revue, les charges de la société Office Plast SA ont connu une baisse de 883 000 dinars avec un niveau global de 16,378 MD contre 17,261 MD au 30 juin 2023.



Cela a permis d’accroitre de 14,55% le résultat d’exploitation qui passe de 1,127 MD au premier semestre 2023 à 1,291 MD un an plus tard.

Oumar Nourou











Source : Le chiffre d’affaires de la société Office Plast, qui opère dans la fabrication de fournitures bureautiques et scolaires et les articles en matière plastique, a enregistré une baisse de 17% à l’issue du premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon les états financiers intermédiaires relatifs à cette période sous revue élaborés par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-Baisse-de-17-du-re...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook