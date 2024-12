Tunisie : Les exportations et les importations à couteaux tirés, durant les 11 mois de l’année 2024

Lundi 23 Décembre 2024

L’INS note que les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les onze premiers mois de l’année 2024 montrent que les exportations ont augmenté de (+1,7%) contre (+7,6%) durant la même période en 2023. Elles ont atteint le niveau de 57056,9 millions de dinars (MD) contre 56114,1 MD durant les onze premiers mois de l’année 2023.



Quant aux importations, elles ont enregistré une hausse (+1,6%) contre (-3,7%) durant la même période en 2023. En valeur les importations ont atteint 73821,4 MD contre 72653,2 MD durant les onze premiers mois de l’année 2023.



<<À la suite de cette évolution au niveau des exportations (+1,7%) et des importations (+1,6%), souligné l’INS, le déficit commercial s’établit à un niveau de (-16764,5 MD) contre (-16539,2 MD) durant les onze premiers mois de l’année 2023.>> Le taux de couverture a gagné 0,1 point par rapport à la même période de l’année 2023 pour s’établir à 77,3%.



Oumar Nourou







