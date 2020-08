Tunisie : le nouveau PM prévoit une restructuration des ministères de l'économie

Le Premier ministre tunisien envisage de rassembler les ministères des finances, de l'investissement et de la propriété de l'État en un seul département dirigé par l'économiste Ali Kooli, dans le cadre de plans visant à réorganiser le gouvernement et à relancer l'économie, ont indiqué des sources politiques.



Hichem Mechichi, un indépendant politique, devrait annoncer les 23 ministres de son gouvernement technocratique dans les prochains jours, ont déclaré dimanche les sources à Reuters. Kooli est PDG d'Arab Banking Corporation (ABC Bank) en Tunisie.



Mechichi a été proposé par le président Kais Saied le mois dernier pour remplacer Elyes Fakhfakh, qui a démissionné sur des allégations de conflit d'intérêts, aggravant une crise politique à un moment où les prêteurs internationaux demandent à Tunis de faire des réformes douloureuses.



Les autorités s'efforcent de désamorcer les protestations constantes contre le chômage généralisé, le manque d'investissement pour le développement et la mauvaise santé, l'électricité et les services d'eau.



Les pays occidentaux ont salué la Tunisie pour sa transition relativement réussie vers la démocratie depuis la révolution de 2011 qui a mis fin à des décennies de régime autocratique.



De nombreux Tunisiens sont devenus frustrés depuis lors de la stagnation économique, de la baisse du niveau de vie et de la dégradation des services publics, tandis que les partis politiques semblent souvent plus axés sur le maintien au pouvoir que sur la résolution des problèmes.



Mechichi, 46 ans, doit former un gouvernement capable de gagner un vote de confiance au parlement à la majorité simple d'ici mercredi ou de faire face à la dissolution du parlement par le président et à une autre élection, aggravant l'instabilité.



Mechichi a déclaré plus tôt ce mois-ci que son gouvernement se concentrerait sur le sauvetage des finances publiques et l'atténuation des difficultés sociales, affirmant que si les troubles politiques s'étaient prolongés, «certains Tunisiens n'ont pas trouvé d'eau potable».



L'économie dépendante du tourisme de la Tunisie a reculé de 21,6% au deuxième trimestre de 2020, par rapport à la même période l'année dernière, en raison de la crise des coronavirus.



Le gouvernement a déclaré le mois dernier qu'il avait demandé à quatre pays créanciers de retarder le remboursement de la dette, alors qu'il annonçait des prévisions économiques et budgétaires plus pessimistes pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. (Reuters)

