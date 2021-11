Tunisie : plusieurs milliers de manifestants contre la suspension du Parlement

Des heurts entre police et manifestants ont eu lieu dimanche 14 novembre, près du Parlement à Tunis, où plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies pour protester contre la concentration des pouvoirs aux mains du président, Kaïs Saïed. Plusieurs centaines de policiers avaient été déployés dans le quartier avant cette manifestation, organisée pour réclamer la reprise des travaux parlementaires et le retour au fonctionnement normal des institutions.



"Liberté ! Liberté ! Fin de l'État policier !", ont scandé des manifestants, qui ont renversé des barrières obstruant plusieurs rues conduisant au Parlement près du palais du Bardo. Kaïs Saïed s'est arrogé la quasi-totalité des pouvoirs constitutionnels en juillet, en suspendant le Parlement et en limogeant le gouvernement. … Pour Abderrouf Ettaib, un ex-conseiller de Saïed présent dans le cortège, "la Tunisie est désormais isolée sur la scène internationale avec la fermeture du Parlement et le coup d'État (...) Nous voulons restaurer la démocratie". (France24 avec AFP et Reuters)







Source : https://www.impact.sn/Tunisie-plusieurs-milliers-d...