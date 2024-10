Turnover à Old Trafford : Erik Ten Hag démis de ses fonctions Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Angleterre Atlanticactu/ Manchester United/ Saliou Ndong Un tournant majeur en Premier League. Erik Ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, est sur le point d’être limogé ! Bien que cette rumeur ait circulé pendant plusieurs mois sans jamais se concrétiser, la direction de Manchester United avait décidé de conserver Ten Hag cet été, malgré les doutes. […] Angleterre Atlanticactu/ Manchester United/ Saliou Ndong Un tournant majeur en Premier League. Erik Ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, est sur le point d’être limogé ! Bien que cette rumeur ait circulé pendant plusieurs mois sans jamais se concrétiser, la direction de Manchester United avait décidé de conserver Ten Hag cet été, malgré les doutes. Cependant, le début de saison désastreux des Red Devils, qui se retrouvent à la 14e place en Premier League et qui ont enregistré une nouvelle défaite contre West Ham ce week-end (1-2), a été le déclencheur. D’après The Athletic et Fabrizio Romano, la direction du club a pris la décision de mettre fin au contrat d’Erik Ten Hag ce lundi matin. Ruud Van Nistelrooy, membre de son staff, assumera pour l’instant l’intérim. Cette décision a été confirmée par le club quelques minutes plus tard.



Source : Source : https://atlanticactu.com/turnover-a-old-trafford-t...

Accueil Envoyer à un ami Partager