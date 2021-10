Turquie : la prochaine tournée d’Erdogan en Afrique

Le président turc reprend ses voyages sur le continent. À son programme, trois pays, dont deux où il n’était jamais allé. C’est sa première tournée sur le continent africain depuis celle qui, en janvier 2020, l’avait mené en Algérie, au Sénégal et en Gambie. Selon nos informations, Recep Tayyip Erdogan se rendra, du 17 au 20 octobre, en Angola, au Nigeria et au Togo. S’il s’était déjà rendu au Nigeria en 2016, ses visites à Luanda et à Lomé constituent une première et concrétisent un rapprochement esquissé depuis quelques mois.



En juillet 2021, le chef de l’État turc avait reçu à Ankara son pair angolais, João Lourenço. Les deux hommes, à cette occasion avaient fait plus ample connaissance, le courant était bien passé. « Nos échanges commerciaux s’élèvent à 176 millions de dollars. C’est très insuffisant pour deux pays aussi puissants que les nôtres. Nous souhaitons atteindre, dans un premier temps, les 500 millions », avait alors indiqué Erdogan, qui avait promis de se rendre en Angola avec une délégation d’hommes d’affaires. (Jeune Afrique)

Source : https://www.impact.sn/Turquie-la-prochaine-tournee...