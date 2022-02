Twitter atteint 217 millions d’utilisateurs, mais déçoit sur les finances

Des résultats mitigés pour Twitter



« Nos objectifs de 315 millions d’utilisateurs quotidiens monétisables au quatrième trimestre 2023 et de 7,5 milliards de dollars ou plus de revenus en 2023 n’ont pas changé », a tenu à rassurer Ned Segal, le directeur financier de Twitter, dans un communiqué.



Sur la partie des finances, le chiffre d’affaires a été de 1,57 milliard de dollars, en hausse de 22% sur un an. Les analystes espéraient 1,58 milliard de dollars. La grosse douche froide pour les marchés vient du bénéfice net : il fut de 182 millions de dollars, contre 222 millions de dollars l’année dernière. Ils espéraient 290 millions de dollars cette fois-ci.



Sur l’ensemble de l’année 2021 au complet, le chiffre d’affaires du groupe est ressorti à 5,08 milliards de dollars. Ce fut 3,72 milliards de dollars en 2020. Quant revenus publicitaires, principale source de recettes pour Twitter, ils ont grossi de 37% à l’année et de 27% sur le trimestre, mais ont également été inférieurs aux prédictions. Le taux d’engagement publicitaire, qui prend notamment en compte le nombre de clics, a lui reculé de 12 % d’octobre à décembre.



Le conseil d’administration de Twitter a par ailleurs approuvé un nouveau programme de rachat d’actions pour 4 milliards de dollars, qui remplace le précédent programme de 2 milliards de dollars initié en 2020 et complété à hauteur de 1,2 milliard de dollars.



Suite aux annonces, l’action de Twitter à la Bourse avant l’ouverture des marchés est en recul de 0,63% à 37,39 dollars.