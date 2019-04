UCAD: L'association des femmes retraitées au chevet des étudiants non-voyants

L'association des femmes retraitées de l'Universités Cheikh Anta Diop (afrucad) a offert un important lot de matériels (ordinateurs et dictaphones) aux étudiants non-voyants de l'Ucad. La raison qui motive ce geste, explique Khady Sène Camara Dia, est que toutes les femmes de l'association ont passé toute leur vie professionnelle à l'Ucad où elles avaient de bonnes relations même après leur retraite. " Nous avons fréquenté l'université étant très jeunes et nous avons cheminé depuis très longtemps. Jusqu'à présent nous continuons à nous fréquenter" a témoigné la présidente d'afrucad. Le liens n'étant pas rompus, explique Khady, les femmes ont décidé de revenir s'investir dans le social au sein de l'Ucad. " Pour ne pas être sédentaires à la maison et connaissant la vie estudiantine, on a décidé de revenir pour appui les étudiants" a t-elle fait savoir.