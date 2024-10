UCAD : L’ARCOP suspend l’appel d’offres lancé par le COUD, pour la gestion du restaurant argentin

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), a reçu une demande de l’Ets Gueye & Associés SARL, datée du 26 juillet 2024. Dans cette demande, la société conteste les critères du dossier d’appel d’offres lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) pour la […]

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a reçu une demande de l'Ets Gueye & Associés SARL, datée du 26 juillet 2024. Dans cette demande, la société conteste les critères du dossier d'appel d'offre lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) pour la gestion et l'exploitation du marché Argentin.







<p>Un critère stipule qu’un chiffre d’affaires moyen annuel d’un milliard FCfa au cours des trois dernières années, est requis pour participer à ce marché. Les plaignants soutiennent que cette exigence d’un milliard comme chiffre d’affaires moyen, est non seulement discriminatoire, mais que l’exigence d’une expérience spécifique de 10 ans dans le domaine, est également inappropriée.</p>







<p>La requête de l'établissement a été déclarée recevable et a été traitée par l'autorité. En conséquence, l'ARCOP a décidé de suspendre la procédure d'appel d'offres pour le marché relatif à la gestion et l'exploitation du Restaurant Argentin, qui était situé à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD).</p>

















