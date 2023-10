UFR des Sciences et Métiers de la Santé de l’UCAK: Une rencontre interuniversitaire organisée sur l’implantation des programmes universitaires en sciences infirmières et obstétricales Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)| Une rencontre interuniversitaire sur l’implantation des programmes universitaires en sciences infirmières et obstétricales à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim du CCAK de Touba. Plusieurs universités ont participé à cette rencontre d’échange, dont l'objectif est d'harmoniser les enseignements dans les établissements de sciences infirmières et obstétricales. Le ministre de la santé représenté a magnifié l'organisation de cette rencontre. Pr Makhouredia Thiam initiateur de la rencontre est revenu sur l'imperieuse nécessité d' uniformiser les enseignements. D'autres interventions ont aussi souligné la nécessité d'organiser le secteur des enseignements en sciences infirmières et obstétricales, mais aussi de s'organiser pour le bien être des populations.



