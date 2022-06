UGB : les étudiants du Djolof ont une solution sur la violence et l'insécurité notées dans le pays Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| L'Union des Etudiants du Djolof à Saint-Louis (UEDS) a organisé ses traditionnelles 72h d'activités culturelles et pédagogiques. Durant ces 72h de manifestations, une journée d'intégration des nouveaux bacheliers a été tenue avec un panel qui portait sur la violence. Une occasion prise par ces étudiants pour lancer un cri de cœur sur l'insécurité et les violences qui gagnent en ampleur dans notre pays. Une occasion aussi saisie par Dr Baba Dior Diop, un des parrains, pour lancer un message sur l'avenir des jeunes du Sénégal.



Adama Sall (Saint-Louis)



