UN BALLON D'OR AU COUTEAU

Quarante et un points, c'est l'infime marge qui sépare Rodri de Vinicius Jr.. Le milieu de terrain de Manchester City s'impose avec 1 170 points sur 1 485 possibles, devant le Brésilien du Real Madrid (1 129 points) (SenePlus) - France Football et L'Équipe révèlent ce samedi les détails du vote du Ballon d'Or 2024, marqué par un duel haletant entre Rodri et Vinicius Jr. Le verdict est tombé avec une marge infime : seulement 41 points séparent le lauréat espagnol Rodri (1 170 points) de son dauphin brésilien Vinicius Jr. (1 129 points), sur un total possible de 1 485 points. Cette faible différence témoigne de l'intensité de la bataille pour le prestigieux trophée. Le podium est complété par Jude Bellingham (917 points), autre pensionnaire du Real Madrid, qui devance largement son coéquipier Dani Carvajal (550 points). Le Real Madrid place d'ailleurs quatre joueurs dans le top 10, avec également Toni Kroos en neuvième position. La surprise vient peut-être de Kylian Mbappé, sixième avec 420 points, qui recule de trois places par rapport à l'édition précédente, tout comme Erling Haaland, cinquième avec 432 points. L'écart est saisissant entre le trio de tête et le reste des nommés : plus de 620 points séparent Rodri du quatrième, Carvajal. L'Espagne, championne d'Europe, domine le classement avec cinq joueurs dans le top 15 : Rodri, Carvajal, le prodige Lamine Yamal (8e), Dani Olmo (13e) et Nico Williams (15e). L'Angleterre suit avec trois représentants : Bellingham, Kane (10e) et Foden (11e). Fait notable, deux des trente nommés n'ont reçu aucun point : Artem Dovbik, pourtant meilleur buteur de Liga avec Gérone, et Mats Hummels, finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund. L'autre Français de la liste, William Saliba, termine 24e avec 8 points. Le classement reflète une saison marquée par les performances exceptionnelles de Manchester City et du Real Madrid, avec une domination espagnole qui s'explique notamment par le sacre de la Roja à l'Euro 2024. La mince différence de points entre Rodri et Vinicius Jr. restera comme l'une des plus serrées de l'histoire du trophée. Source Logo: SenePlus Primary Section: Sports Secondary Sections: International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



