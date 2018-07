URGENT : Des athlètes sénégalais, maliens marocains, zambiens togolais, parqués comme des animaux à Lagos

Des athlètes sénégalais, maliens, marocains, zambiens, togolais, entre autres nationalités sont bloqués à Lagos. Ces derniers devaient se rendre à Asaba dans l'état du Delta qui abrite les championnats d'Afrique seniors d'athlétisme prévus du 1er au 5 août.



« Depuis hier, certaines délégations n'arrivent pas à trouver de vols et le comité local semble être dépassé par les événements », nous renseigne une source.



Avant d’ajouter: « certains athlètes accusent les Nigérians d'avoir tout organisé pour que les athlètes arrivent lessivés et ne puissent pas entrer en compétition. Beaucoup athlètes sont restés dans les halls des aéroports après avoir valsé entre différents aéroports à la recherche de vols introuvables. C'est vraiment la catastrophe et indigne d'un grand pays comme le Nigéria ».



D’ailleurs, la star ivoirienne Marie José Talou à déjà déclaré qu’elle n’allait pas courir ce mercredi parce qu’elle est lessivée pour avoir passé des heures d'attente dans les aéroports.









