URGENT- Deux détenus meurent à la chambre 11 de la prison de Rebeuss

Deux détenus sont morts à la prison de Rebeuss, dans la nuit du mardi 27 août 2O19, aux environs de 23 heures.



En effet, renseigne la Direction de l'administration pénitentiaire repris par Seneweb, "un ventilateur de la chambre 11 a produit des étincelles, provoquant un mouvement de panique parmi les détenus. L'intervention prompte des surveillants de prison, pour évacuer la chambre, n'a pas pu sauver tous les occupants puisque deux corps inertes ont été retrouvés à même le sol."



Le décès a été constaté quelques minutes plus tard par le médecin chef de l'administration pénitentiaire. Le commissariat de Police a été saisi pour les constatations d'usage et les corps sans vie ont été acheminés par les pompiers à la morgue de l'hôpital Aristide La Dantec pour autopsie.



De son côté, l'administration pénitentiaire estime que les deux "décès pourraient être causés soit par une électrocution, soit par une bousculade". Mais, pour clarifier tout cela, une enquête a été ouverte.



