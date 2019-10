URGENT - Kaolack: Un véhicule transportant des journalistes se renverse à Mbadakhoune

Les faits se sont produits vers 16heures 30 minutes, une 4×4 transportant des journalistes pour la plus part des correspondant régionaux à Kaolack s'est renversée sur le chemin du retour d'un reportage à Mbadakhoune. Ces derniers qui étaient partis pour couvrir une cérémonie de remise de prix à l'honneur de monsieur Serigne Mboup ont vu leur véhicule finir sa course les pneus en l'air.

Le bilan de l'accident fait état de 2 blessés graves et des blessés légers.

L'annonce de cette terrible nouvelle a amené le gouverneur de région et tout ses adjoints ainsi que le président Serigne Mboup, les maires de Khelkom Birane et Kahone à faire le déplacement à l'hôpital pour marquer leurs compassions à la presse de Kaolack.



