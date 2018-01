URGENT: Nouveaux accrochages entre l'armée et des bandes armées en Casamance

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2018 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

L'armée sénégalaise a confirmé qu'une personne a été tuée suite à des accrochages en Casamance, avec des individus armés non encore identifiés.

Elle indique également que les nombreuses traces de sang laissées sur le sol par les assaillants donnent à croire que le bilan est plus lourd.

L'armée affirme que les individus voulaient s'attaquer aux populations entre les localités de Banbadinka et Guidél.

Depuis la tuerie de Boffa Bayottes, l'armée a déployé un important dispositif pour sécuriser la zone et traquer les bandes armées.

La gendarmerie nationale a déployé sa Section de Recherches qui a quitté Dakar en compagnie d'éléments du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (Unité d'élite spécialisé dans le grand banditisme et le terrorisme).







Source VOAAFRIQUE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook