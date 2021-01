USA : Joe Biden interdit aux Américains de se rendre en Afrique du Sud et dans 26 pays européens Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président américain Joe Biden va interdire, à partir de samedi prochain l’entrée dans le pays à la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus récemment en Afrique du Sud afin de tenter de contenir la propagation d’un nouveau variant du coronavirus, ont déclaré à Reuters des responsables sanitaires américains. Vers une interdiction d’entrée sur le sol américain Le nouveau locataire de la Maison blanche va également réimposer ce lundi une interdiction d’entrée sur le territoire à presque tous les voyageurs non américains qui se sont rendus au Brésil, au Royaume-Uni, en Irlande et dans 26 pays d’Europe dont les frontières restent ouvertes. Le 18 janvier, l’ancien président Donald Trump a ordonné la levée des restrictions sur le Brésil et l’Europe à partir de mardi, mais la proclamation de Joe Biden annulera cette décision. Peur du nouveau variant sud-africain du virus Joe Biden, qui a pris ses fonctions mercredi, adopte une approche agressive pour combattre la propagation du coronavirus. Certains responsables sanitaires américains redoutent que les vaccins actuels contre le COVID-19 ne soient pas efficaces contre le variant du virus détecté en Afrique du Sud. Ce variant, connu sous le nom de 501Y.V2, est 50% plus contagieux et a été détecté dans au moins 20 pays. Les responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont dit être ouverts à un allongement de la liste des pays concernés par les interdictions d’entrée sur le territoire si nécessaire. Le variant 501Y.V2 n’a pas encore été trouvé aux Etats-Unis mais au moins 20 Etats américains ont détecté le variant découvert au Royaume-Uni



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35140-usa-joe-bid...

