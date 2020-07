USA : Kanye West aurait-il déjà renoncé à être candidat à la présidentielle 2020?

Un membre de l’équipe de campagne de West, Steve Kramer, aurait déclaré au magazine New Yorkais, intellingencer, allait renoncer à se présenter aux élections américaines.



Moins de deux semaines après avoir annoncé sa candidature, Kanye West semble ainsi avoir abandonné ses ambitions présidentielles.



“Je vous dirai ce que je sais une fois que tout aura été annulé“, a déclaré Kramer. “Je n’ai rien à dire de bon ou de mauvais sur Kanye. Chacun a ses raisons personnelles pour prendre des décisions. Etre candidat à la présidentielle est sans doute une des choses les plus difficiles à envisager à ce niveau. N’importe quel candidat se présentant à la présidentielle pour la première fois fait face à des ratés“, a-t-il ajouté.



Kramer n’a pas précisé les raisons pour lesquelles West se serait retiré, mais a déclaré ceci : “je ferais savoir à [Intelligencer] ce que je sais une fois que toutes nos affaires auront été annulées”.



“Nous devons maintenant accomplir la promesse de l’Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis ! #2020VISION”, avait annoncé Kanye le 5 juillet dernier sur Twitter.



L’artiste de 43 ans avait annoncé sa participitation très tard. Trop même puisqu’il n’a même pas pu être enregistré dans plusieurs Etats américains comme l’Indiana, New York ou encore le Texas.



Par ailleurs, un sondage réalisé le 9 juillet par Political Polls avait montrer que le chanteur obtenait seulement 2% des intentions de vote des Américains.



Initialement, West a obtenu le soutien des utilisateurs des médias sociaux, y compris d’Elon Musk. Le rappeur a affirmé plus tard que Musk serait nommé « chef de programme spatial » sous sa présidence.



La candidature présidentielle du rappeur avait attiré le contrecoup d’une poignée de ses contemporains de la musique. Katy Perry a qualifié la décision de West de se présenter d’ “un peu sauvage”, tandis que Will.i.am a estimé que la présidence est “une chose dangereuse avec laquelle on ne peut jouer”.



En dehors de ses aspirations présidentielles, West a sorti un nouveau single, intitulé «Donda», cette semaine (13 juillet). La chanson est un hommage à la défunte mère de West, décédée en 2007.